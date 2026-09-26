Ghaziabad News: जमीन सौदे में 80 लाख की धोखाधड़ी, चार पर केस
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:26 AM IST
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मसूरी। थाना क्षेत्र में जमीन सौदे में 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सादतनगर इकला निवासी विजेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने 27 जून 2023 को ओमबीर सिंह से मसूरी स्थित 7500 वर्ग गज जमीन के लिए 90 लाख रुपये का पंजीकृत इकरारनामा किया था। सौदे में ओमबीर को 45 लाख रुपये दिए, जिसमें 25 लाख बैंक खाते से और 20 लाख नकद थे। इसके बाद जमीन के विकास कार्यों में करीब 50 लाख रुपये और लगाए। इस तरह कुल 75 से 80 लाख रुपये खर्च हो गए।
आरोप है कि ओमबीर ने बाद में नया बैंक खाता नंबर देने से इन्कार कर दिया और गुपचुप तरीके से 25 लाख रुपये वापस कर दिए। 20 लाख नकद और 50 लाख के विकास खर्च को हड़प लिया। विजेंद्र ने ओमबीर सिंह, शौकीन, विनोद और शकील के खिलाफ तहरीर दी है।
एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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सादतनगर इकला निवासी विजेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने 27 जून 2023 को ओमबीर सिंह से मसूरी स्थित 7500 वर्ग गज जमीन के लिए 90 लाख रुपये का पंजीकृत इकरारनामा किया था। सौदे में ओमबीर को 45 लाख रुपये दिए, जिसमें 25 लाख बैंक खाते से और 20 लाख नकद थे। इसके बाद जमीन के विकास कार्यों में करीब 50 लाख रुपये और लगाए। इस तरह कुल 75 से 80 लाख रुपये खर्च हो गए।
आरोप है कि ओमबीर ने बाद में नया बैंक खाता नंबर देने से इन्कार कर दिया और गुपचुप तरीके से 25 लाख रुपये वापस कर दिए। 20 लाख नकद और 50 लाख के विकास खर्च को हड़प लिया। विजेंद्र ने ओमबीर सिंह, शौकीन, विनोद और शकील के खिलाफ तहरीर दी है।
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एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।