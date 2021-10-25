Ghaziabad News: निगम की जेसीबी से टूटी पेयजल की मेन लाइन, 24 घंटे बाद भी मरम्मत नहीं

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सेक्टर-तीन ए वैशाली निवासी मीनू ने बताया कि रविवार को नाले की खोदाई का काम नगर निगम की जेसीबी मशीन से कराया जा रहा था। मकान संख्या 209 और 215 के सामने से गुजर रही पानी की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने जलकल विभाग में इसकी शिकायत की। आरोप है कि शिकायत के बाद भी टीम का कोई कर्मी लाइन दुरुस्त करने नहीं पहुंचा। लाइन टूटने की वजह से सुबह-शाम मोटर चलने के बाद ही यहां पानी सड़क पर बहने लगता है, जबकि घरों के नल सूखे रहते हैं। निवासियों को पेयजल के लिए 200 से 250 रुपये खर्च करने पड़े हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों की ओर से कोई सर्वे के लिए भी नहीं आया है। वहीं, इस मामले में अवर अभियंता जलकल विभाग मयंक मिश्रा ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, मरम्मत कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

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वैशाली। पंचशील पिबल्स अपार्टमेंट के बाहर नगर निगम की जेसीबी से नाले की खोदाई के दौरान पानी की मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। शिकायत के बाद भी निगम अधिकारियों ने 24 घंटे बाद भी लाइन की मरम्मत नहीं कराई। इससे स्थानीय लोगों के घरों में पानी का संकट गहरा गया है। इस घटना के बाद से निवासियों में निगम के संबंधित अधिकारियों के प्रति आक्रोश है।