Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन इलाके से युवती समेत तीन गायब, एक करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप

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वसुंधरा इलाके से एक युवती लापता है। इंदिरापुरम थाने में 12 सितंबर को पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनकी 21 वर्षीय बेटी सुबह 11 बजे घर से निकली थी। बाद में अंकित नामक युवक का फोन आया, जिसने बेटी से शादी की बात कही थी। पिता ने उसे घर बुलाने को कहा तो उसने मोबाइल बंद कर दिया। बाद में अंकित की बहन ने बताया कि उस पर एक करोड़ रुपये का कर्ज है और बेटी उसके साथ है, कर्ज उतरने पर ही वापस लाएगा। पुलिस तलाश कर रही है।खोड़ा कॉलोनी से 11 वर्षीय बच्चा लापता है। मां ने खोड़ा थाने में शिकायत दी कि बेटा 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे खेलने गया था और शाम 4 बजे तक नहीं लौटा। तलाश करने पर पता नहीं चला। उसके पास स्कूल बैग था। पुलिस जांच कर रही है।टीला मोड़ थाना क्षेत्र के गरिमा गार्डन से 16 वर्षीय किशोरी लापता है। पिता ने बताया कि बेटी 10 सितंबर को सुबह 5 बजे से गायब है। आसपास तलाश के बाद टीला मोड़ थाने में शिकायत दी। पुलिस ने 11 सितंबर को देर रात 12:47 बजे मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है।