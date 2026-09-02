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Ghaziabad News: हाईवे पर डकैती में शामिल चार और बदमाश हिरासत में

Wed, 02 Sep 2026 01:48 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:48 AM IST
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Four more miscreants involved in highway robbery detained
गाजियाबाद। वेव सिटी क्षेत्र में 21 अगस्त की रात मेरठ के उद्यमी गिलमान से हुई 24.85 लाख रुपये की डकैती में पुलिस ने चार और बदमाशों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार, स्वाट टीम ने डकैती की साजिश रचने वाले सरगना समेत चार आरोपियों को पकड़ा है। इनके कब्जे से लूट की रकम और वारदात में प्रयुक्त असलाह बरामद करने का दावा किया गया है। पुलिस बुधवार को मामले का विस्तृत खुलासा कर सकती है।
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पुलिस सूत्रों के अनुसार, पकड़े गए चारों आरोपी डकैती की योजना बनाने में शामिल थे। ये करीब नौ दिन से अपने रिश्तेदारों के घरों में छिपकर रह रहे थे। इससे पहले पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मेरठ के लिसाड़ी गेट के फतेहउल्लाहपुर रोड निवासी आसिफ और साहिबाबाद के अर्थला निवासी सद्दाम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 25 अगस्त को साहिबाबाद के न्यू हिंडन विहार की हज हाउस कॉलोनी निवासी आस मोहम्मद, अर्थला निवासी ओसामा और नदीम को पकड़ा गया था। इनसे डकैती की 10 लाख रुपये की रकम बरामद हुई थी।
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पांच बदमाश अभी भी फरार
डकैती में कुल 14 बदमाश शामिल थे। इनमें से पांच को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चार हिरासत में हैं। पांच बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।
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तीन बदमाशों का डकैती से सीधा संबंध नहीं
पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीन आरोपियों का वारदात से कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। ऐसे में उन्हें मामले से राहत मिल सकती है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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