Ghaziabad News: माहेश्वरी समाज की नई कार्यकारिणी का गठन

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गाजियाबाद। माहेश्वरी समाज की नई कार्यकारिणी का गठन शुक्रवार को हुआ। जन्माष्टमी पर भगवान महेश का वंदन-पूजन और राधा-कृष्ण की आरती के बाद राजेंद्र लखोटिया के नेतृत्व में माहेश्वरी समाज की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। माहेश्वरी महिला संगठन की महिलाओं ने नई कार्यकारिणी के सदस्यों का तिलक लगाकर और पटका पहनाकर सम्मानित किया। माहेश्वरी महिला संगठन और समाज के नए सदस्यों ने संगठन के संस्थापक गोपाल माहेश्वरी के घर पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान माहेश्वरी समाज की महिला संगठन की अध्यक्ष मेघा चांडक और सचिव सुमन मेनानी सहित अन्य मौजूद रहीं। ब्यूरो