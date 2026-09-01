Ghaziabad News: फुटपाथ पर कब्जा, सड़क पर चलने को मजबूर राहगीर

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अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन, शिखर एनक्लेव ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर मार्ग से अतिक्रमण हटाने और तत्काल सफाई कराने की मांग की है। एसोसिएशन के कार्यकारी सचिव बीसी लोहानी ने बताया कि अतिक्रमण के कारण वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।एसोसिएशन का आरोप है कि दुकानों के पीछे बड़ी मात्रा में कूड़ा जमा है। बारिश के बाद जलभराव होने से मच्छरों का प्रकोप और दुर्गंध बढ़ गई है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने नगर निगम से मार्ग का निरीक्षण कर अवैध टीन शेड हटाने, वेंडिंग प्रमाण-पत्रों की जांच करने तथा क्षेत्र में सफाई और फॉगिंग कराने की मांग की है।मामले पर जोनल प्रभारी, वसुंधरा राजेश गुप्ता ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, जल्द ही अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा।