फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Footpaths encroached upon; pedestrians forced to walk on the road.

Ghaziabad News: फुटपाथ पर कब्जा, सड़क पर चलने को मजबूर राहगीर

Tue, 01 Sep 2026 02:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Footpaths encroached upon; pedestrians forced to walk on the road.
वसुंधरा। सेक्टर-15 स्थित राहुल डेयरी से शिखर एनक्लेव जाने वाले मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के चलते फुटपाथ अब शेष ही नहीं बचा है। सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट वेंडरों ने टीन शेड और अन्य स्थायी ढांचे खड़े कर दुकानें बना ली हैं। इससे राहगीरों को सड़क पर चलना पड़ रहा है और हादसे का खतरा बना हुआ है।
विज्ञापन


अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन, शिखर एनक्लेव ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर मार्ग से अतिक्रमण हटाने और तत्काल सफाई कराने की मांग की है। एसोसिएशन के कार्यकारी सचिव बीसी लोहानी ने बताया कि अतिक्रमण के कारण वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।
विज्ञापन

एसोसिएशन का आरोप है कि दुकानों के पीछे बड़ी मात्रा में कूड़ा जमा है। बारिश के बाद जलभराव होने से मच्छरों का प्रकोप और दुर्गंध बढ़ गई है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने नगर निगम से मार्ग का निरीक्षण कर अवैध टीन शेड हटाने, वेंडिंग प्रमाण-पत्रों की जांच करने तथा क्षेत्र में सफाई और फॉगिंग कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले पर जोनल प्रभारी, वसुंधरा राजेश गुप्ता ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, जल्द ही अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed