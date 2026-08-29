Ghaziabad News: अलग-अलग सड़क हादसों में पांच घायल

विज्ञापन

बुलंदशहर। जनपद में अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती बराया। हापुड़ गढ़ फाटक निवासी रितू ने बताया कि उनका मायका बुलंदशहर के गांव ग्यासपुर में है। शुक्रवार को वह पति बिल्लू, बेटी गुंजन के साथ भाई को राखी बांधने के लिए स्कूटी से मायके जा रही थी। गुलावठी क्षेत्र के बराल में स्कूटी में पिंक्चर होने से अनियंत्रि होकर वह सड़क पर गिर गए। हादसे में वह और उनकी बेटी गुंजन घायल हो गए। वहीं कोतवाली डिबाई के गांव इंदौर खेड़ा निवासी बाइक सवार विजयपाल 45 वर्ष गांव कैलावन अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। वहीं बाइक सवार जनपद मथुरा निवासी नरेश 27 वर्ष मधूपुरा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव सरायघासी निवासी बबीता 36 वर्ष को नेशनल हाईव-34 पर गांव चंदेरू के पास पैदल जाते समय बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। चिकित्सकों ने बताया कि पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। सभी को भर्ती कर उपचार किया गया।