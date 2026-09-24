Ghaziabad News: फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पहले चरण की काउंसलिंग कल से

विज्ञापन

राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य विवेक कुमार ने बताया कि काउंसिलिंग पहले से तीसरे चरण तक आयोजित की जाएगी। पहले चरण के लिए विकल्प भरने और लॉक करने की प्रक्रिया 25 से 27 सितंबर तक चलेगी। इसका सीट आवंटन परिणाम 28 सितंबर को घोषित होगा। ऑनलाइन स्थिर/परिवर्तन विकल्प का चयन 29 से एक अक्तूबर के बीच किया जा सकेगा। दस्तावेज सत्यापन भी इसी अवधि में होंगे। दूसरे चरण में विकल्प भरने और लॉक करने की तिथि तीन से चार अक्तूबर है। इस चरण का सीट आवंटन परिणाम पांच अक्तूबर को आएगा। दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन स्थिर/परिवर्तन विकल्प चयन और दस्तावेज सत्यापन छह से आठ अक्तूबर तक चलेगा। दस्तावेज सत्यापन शाम छह बजे तक पूरा करना होगा।तीसरे चरण के लिए विकल्प भरने और लॉक करने की प्रक्रिया नौ से 10 अक्तूबर को होगी। इसका सीट आवंटन परिणाम 11 अक्तूबर को जारी किया जाएगा। इस चरण में सभी आवंटित सीटें स्वतः स्थिर हो जाएंगी। दस्तावेज सत्यापन 13 से 15 अक्तूबर तक होगा। यह सत्यापन भी शाम छह बजे तक संपन्न करना अनिवार्य है।