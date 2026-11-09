पटेल नगर सेकंड में सोमवार रात एक गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। गोदाम में रखे प्लाईवुड, गद्दे और सोफे आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर कोतवाली फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

विज्ञापन

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि पटेल नगर सेकंड स्थित सुशीला मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के पीछे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही एफएसओ कोतवाली के नेतृत्व में तीन फायर टैंकर घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि पटेल नगर सेकंड के ए-ब्लॉक स्थित प्लॉट नंबर ए-41 पर बने वुडेन क्राफ्ट के गोदाम में आग लगी हुई थी। गोदाम टीनशेड से बना था और उसमें प्लाईवुड व गद्दे रखे हुए थे। दमकलकर्मियों ने तुरंत एमएफई की मदद से होज पाइप फैलाकर पानी की बौछार शुरू की।इसके बाद फायरकर्मी गोदाम के अंदर पहुंचे और कुछ देर की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया। आग को आसपास के मकानों तक फैलने से भी रोक लिया गया। फायर विभाग के मुताबिक, गोदाम मालिक अरविंद बंसल पुत्र राजकुमार बंसल मौके पर मौजूद नहीं थे। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया गया है। हालांकि अभी टीम प्रमुख कारणों का पता लगाने में जुटी है।