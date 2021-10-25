Ghaziabad News: मंडोला में भूसे से भरे ट्रेलर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने बुझाई

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लोनी। मंडोला में गैस एजेंसी के पास सोमवार सुबह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से के नीचे भूसे से भरे एक ट्रेलर में आग लग गई। सूचना मिलते ही ट्रोनिका सिटी फायर स्टेशन से तीन फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और आग बुझाने का काम शुरू किया। सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि भूसे से भरा ट्रेलर कई दिनों से खड़ा था। आग की गंभीरता को देखते हुए खेकड़ा फायर स्टेशन से भी एक फायर टेंडर बुलाया गया। चार फायर टेंडरों की मदद से सुबह करीब 9:15 बजे आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद भूसे के नीचे दबे ट्रेलर के टायरों में सुलग रही आग को जेसीबी की मदद से भूसा हटाकर बुझाया गया। करीब 10 बजे आग पूरी तरह बुझा दी गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। ट्रेलर बागपत निवासी समीर का बताया गया है। त्वरित कार्रवाई से एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड कॉरिडोर के बीम को स्थायी नुकसान होने से बचा लिया गया।