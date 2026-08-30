Ghaziabad News: स्पीकर बनाने की फैक्टरी में आग, दो दिन पहले ही कराया काम शुरू
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:39 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:39 AM IST
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साहिबाबाद। साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र स्थित अंबिका स्टील के सामने स्थित साउंड स्पीकर बनाने की तीन मंजिला फैक्टरी में शनिवार शाम पौने छह बजे आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं नोएडा से आया एक आर्टक्लोटिंग टॉवर ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 15 दिन पहले ही दिल्ली के कारोबारी ने इस फैक्टरी को खरीदा था।
दिल्ली के जगतपुरी निवासी मनोज गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 15 दिन पहले ही पांडा कंपनी के मालिक अमित जैन से यह फैक्टरी खरीदी थी। बृहस्पतिवार को परिवार के सभी सदस्यों ने पूजन कर काम शुभारंभ किया था। उनका कहना है कि करीब दो हजार वर्गगज में अपैक्स टॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जो अब साउंड स्पीकर बनाने का काम करती है। मनोज के मुताबिक अभी फैक्टरी में पूरा सामान पहुंचा भी नहीं था, लेकिन इससे पहले ही आग से उनका करोड़ों का नुकसान हो गया है।
उन्होंने बताया कि शाम करीब पौने छह बजे अचानक तीसरी मंजिल से धुआं दिखा और आग की पलटें निकलने लगीं। गनीमत रही कि आग ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल पर नहीं लगी। अगर इन दोनों स्थानों पर भी आग लगती तो यहां रखा सामान भी जलकर राख हो सकता था। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई तो 10 मिनट बाद ही दमकल की टीम 14 फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। देर शाम करीब 8 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका।
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शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट है मुख्य कारण
सीएफओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। हालांकि आग के कारणों की जांच की जा रही है। फैक्टरी से धुआं उठता देखकर लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल कर्मियों को दी। वहीं, आग बुझने के आधा घंटे तक कूलिंग कार्य मौके पर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग काफी विकराल थी। इसकी लपटें बाहर तक आ रही थी। आसपास की फैक्टरी में काम करने वाले लोगों को भी बाहर निकाला गया, ताकि कोई बड़ी घटना न हो जाए।
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- आग का विकराल रूप देखकर दमकल कर्मियों ने वैशाली, साहिबाबाद, कोतवाली और नोएडा के एक फायर स्टेशन से 14 फायर टेंडर मौके पर बुलाए। करीब दो घंटे में पूर्ण रूप से आग पर काबू पाया जा सका। कोई जनहानि नहीं हुई है। - राहुल पाल, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
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दिल्ली के जगतपुरी निवासी मनोज गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 15 दिन पहले ही पांडा कंपनी के मालिक अमित जैन से यह फैक्टरी खरीदी थी। बृहस्पतिवार को परिवार के सभी सदस्यों ने पूजन कर काम शुभारंभ किया था। उनका कहना है कि करीब दो हजार वर्गगज में अपैक्स टॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जो अब साउंड स्पीकर बनाने का काम करती है। मनोज के मुताबिक अभी फैक्टरी में पूरा सामान पहुंचा भी नहीं था, लेकिन इससे पहले ही आग से उनका करोड़ों का नुकसान हो गया है।
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उन्होंने बताया कि शाम करीब पौने छह बजे अचानक तीसरी मंजिल से धुआं दिखा और आग की पलटें निकलने लगीं। गनीमत रही कि आग ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल पर नहीं लगी। अगर इन दोनों स्थानों पर भी आग लगती तो यहां रखा सामान भी जलकर राख हो सकता था। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई तो 10 मिनट बाद ही दमकल की टीम 14 फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। देर शाम करीब 8 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका।
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शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट है मुख्य कारण
सीएफओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। हालांकि आग के कारणों की जांच की जा रही है। फैक्टरी से धुआं उठता देखकर लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल कर्मियों को दी। वहीं, आग बुझने के आधा घंटे तक कूलिंग कार्य मौके पर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग काफी विकराल थी। इसकी लपटें बाहर तक आ रही थी। आसपास की फैक्टरी में काम करने वाले लोगों को भी बाहर निकाला गया, ताकि कोई बड़ी घटना न हो जाए।
- आग का विकराल रूप देखकर दमकल कर्मियों ने वैशाली, साहिबाबाद, कोतवाली और नोएडा के एक फायर स्टेशन से 14 फायर टेंडर मौके पर बुलाए। करीब दो घंटे में पूर्ण रूप से आग पर काबू पाया जा सका। कोई जनहानि नहीं हुई है। - राहुल पाल, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी