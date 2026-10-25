Ghaziabad News: नाजिया इलाही धमकी मामले में तीन पर प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन





साहिबाबाद। भाजपा नेत्री और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही को पाकिस्तान से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी के मामले में इंदिरापुरम पुलिस ने तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता व भाजपा नेत्री को फोन और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सिर कलम कर फुटबॉल की तरह खेलने की धमकी दी गई थी। नाजिया इलाही के मुताबिक, 21 अक्तूबर को दोपहर और 22 अक्तूबर को सुबह उनके मोबाइल फोन पर पाकिस्तानी नंबर से कॉल आई। आरोप है कि आतंकवादी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े लोगों ने उन्हें निशाना बनाते हुए धमकी दी। पाकिस्तान के राणा और कुवैत के एजाज तंवर की ओर से भी संदेश भेजे गए। आराेपियों ने एक वीडियो भेजा है। नाजिया ने राणा हन्नैन को भी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ा बताया है। एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इससे पूर्व में भी अधिवक्ता को धमकी मिली थी तो उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है।