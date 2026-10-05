Ghaziabad News: किशोर की मौत के मामले में दूसरे बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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एसीपी लोनी रामकिशन का कहना है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी चालक सुबोध निवासी लोनी है। उस पर टक्कर मारने का आरोप है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फु़टेज भी खंगाल रही है। विज्ञापन

बता दें कि शनिवार की सुबह दो पड़ोसी बाइक पर सवार होकर पानी लेने के लिए निकले थे। तभी नहर मार्ग उत्तरांचल सोसायटी के सामने तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक पर पीछे की सीट पर बैठे कृष्ण की मौत हो गई थी, जबकि बाइक चला रहा उसका साथी वंश घायल हो गया था। वंश का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उपचार चल रहा है। ब्यूरो एसीपी लोनी रामकिशन का कहना है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी चालक सुबोध निवासी लोनी है। उस पर टक्कर मारने का आरोप है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फु़टेज भी खंगाल रही है।बता दें कि शनिवार की सुबह दो पड़ोसी बाइक पर सवार होकर पानी लेने के लिए निकले थे। तभी नहर मार्ग उत्तरांचल सोसायटी के सामने तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक पर पीछे की सीट पर बैठे कृष्ण की मौत हो गई थी, जबकि बाइक चला रहा उसका साथी वंश घायल हो गया था। वंश का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उपचार चल रहा है। ब्यूरो

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लोनी। लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह घर से बाइक पर पीने का पानी लेने के लिए निकले दो दोस्तों की बाइक दूसरी बाइक से टकराने के बाद हुई किशोर की मौत के मामले में रविवार को दूसरे बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी चालक को शनिवार को ही हिरासत में ले लिया था, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है।