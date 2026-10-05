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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   FIR registered against the other bike rider in the case of the teenager's death.

Ghaziabad News: किशोर की मौत के मामले में दूसरे बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Mon, 05 Oct 2026 02:15 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:15 AM IST
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FIR registered against the other bike rider in the case of the teenager's death.
लोनी। लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह घर से बाइक पर पीने का पानी लेने के लिए निकले दो दोस्तों की बाइक दूसरी बाइक से टकराने के बाद हुई किशोर की मौत के मामले में रविवार को दूसरे बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी चालक को शनिवार को ही हिरासत में ले लिया था, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है।
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एसीपी लोनी रामकिशन का कहना है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी चालक सुबोध निवासी लोनी है। उस पर टक्कर मारने का आरोप है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फु़टेज भी खंगाल रही है।
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बता दें कि शनिवार की सुबह दो पड़ोसी बाइक पर सवार होकर पानी लेने के लिए निकले थे। तभी नहर मार्ग उत्तरांचल सोसायटी के सामने तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक पर पीछे की सीट पर बैठे कृष्ण की मौत हो गई थी, जबकि बाइक चला रहा उसका साथी वंश घायल हो गया था। वंश का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उपचार चल रहा है। ब्यूरो
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