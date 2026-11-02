Ghaziabad News: महिला की मौत के बाद जाम लगाने पर 200 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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पंचलोक गांव निवासी अनिल की पत्नी मंजू (28) शनिवार दोपहर अपनी पांच वर्षीय बेटी दिव्या को स्कूल से लेने जा रही थीं। आरोप है कि अगरोला गेट के पास पीछे से बागपत की ओर आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। डंपर का पहिया ऊपर से गुजरने के कारण मंजू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया।महिला की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। करीब डेढ़ घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने समझाने-बुझाने के बाद जाम खुलवाया। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि जाम के कारण करीब 84 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। मंडोला चौकी प्रभारी नितेश गौतम की शिकायत पर मृतका के परिजनों समेत 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि फरार डंपर चालक विश्वनाथ निवासी महेशगंज, तहसील कुंडा, प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है।