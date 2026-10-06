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Ghaziabad News: डांडिया की धुन पर थिरके कदम

Tue, 06 Oct 2026 11:03 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:03 PM IST
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Feet danced to the tunes of Dandiya.
राजनगर स्थित रामलीला मैदान में हुए डांडिया नाईट कार्यक्रम में शामिल महिलाएं। संवाद
गाजियाबाद। राजनगर रामलीला मैदान में आयोजित डांडिया रास उत्सव में सैकड़ों लोग डांडिया की धुन पर जमकर थिरके। डांडिया नाइट में बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंचे। कलाकारों ने विशेष गीत-संगीत की धुन पर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। रंग-बिरंगी रोशनी के बीच पारंपरिक वेशभूषा में युवक-युवतियां और महिलाएं पहुंचीं। ढोल की थाप और गीतों पर लोगों ने जमकर नृत्य किया। ढोलिड़ा, नगाड़ा संग ढोल बाजे और गरबे की रात आई... जैसे गीतों पर लोगों ने घंटों डांडिया किया। कार्यक्रम में रामलीला समिति के मुख्य संरक्षक जितेंद्र यादव, अध्यक्ष जय कुमार गुप्ता, दीपक मित्तल, कोषाध्यक्ष आरके शर्मा, पार्षद प्रवीण चौधरी, अनिल कुमार, रेखा अग्रवाल, सौरभ गर्ग सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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