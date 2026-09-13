फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Father son duo engage in obscene acts in a public place victim abused after objecting files FIR in Ghaziabad

गाजियाबाद: सार्वजनिक स्थान पर पिता-पुत्र की अश्लील हरकत, विरोध करने पर गाली-गलौज, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर

Sun, 13 Sep 2026 05:29 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 13 Sep 2026 05:29 PM IST
सार

गाजियाबाद में वेव सिटी के तहत इनायतपुर गांव में एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां सार्वजनिक रास्ते पर खुलेआम नहाने और पेशाब करने की शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि आरोपी महिलाओं को देखकर अश्लील हरकतें भी करते हैं।
 

विज्ञापन
Father son duo engage in obscene acts in a public place victim abused after objecting files FIR in Ghaziabad
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद में वेव सिटी के तहत इनायतपुर गांव में एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां सार्वजनिक रास्ते पर खुलेआम नहाने और पेशाब करने की शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि आरोपी महिलाओं को देखकर अश्लील हरकतें भी करते हैं।

विज्ञापन


इनायतपुर वेव सिटी निवासी बलबीर ने पुलिस को इस संबंध में शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि उनके गांव के ही निवासी राजकुमार और उनका बेटा बोबी ये हरकतें करते हैं। ये दोनों सार्वजनिक रास्ते पर खड़े होकर खुलेआम नहाते हैं। वे वहीं पेशाब भी करते हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है। इस रास्ते से बलबीर के घर की महिलाएं रोजाना आती-जाती हैं। आरोप है कि रास्ते में नहाते समय आरोपी घर की महिलाओं को देखकर अश्लील हरकतें करते हैं। 28 अगस्त की सुबह लगभग साढ़े 11 बजे बलबीर ने उन्हें ऐसी हरकतें करने से मना किया। आरोपियों ने इस पर गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर उतारू हो गए। साथ ही उन्होंने बलबीर को जान से मारने की धमकी भी दी।
विज्ञापन


बलबीर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। पुलिस ने पिता-पुत्र राजकुमार और बोबी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिकायत में बलबीर ने बताया कि आरोपी राजकुमार और बोबी सार्वजनिक रास्ते का दुरुपयोग करते हैं। वे खुलेआम नहाते और पेशाब करते हैं, जिससे मर्यादा भंग होती है। यह रास्ता बलबीर के परिवार की महिलाओं के लिए आवागमन का मुख्य मार्ग है। आरोपियों की अश्लील हरकतों से महिलाएं असहज और भयभीत महसूस करती हैं। पुलिस अब इन गंभीर आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed