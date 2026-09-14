Ghaziabad News: आरोग्य मेले में पहुंचे हर चौथा मरीज वायरल से ग्रसित

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रविवार को जिले के 66 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित आरोग्य मेले में कुल 4160 मरीजों की जांच और उपचार किया गया। इनमें 84 मरीजों की स्थिति गंभीर मिलने पर स्वास्थ्य केंद्रों पर ही भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। वहीं, 875 मरीजों को आवश्यक जांच और बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। मेले में 53 घायलों को एंटी रेबीज का टीका लगाया गया।घूकना नगरीय स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. ललित कुमार ने बताया कि मौसम बदलने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे बचने के लिए साफ पानी पीना, पौष्टिक भोजन लेना और पर्याप्त नींद जरूरी है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और घर लौटने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को ढककर रखें। बुखार, लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से जांच करानी चाहिए।