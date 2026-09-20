Ghaziabad News: पीएसके पर युवती से मोबाइल नंबर मांगने का आरोप, कर्मचारी हटाया

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अधिकारी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है, इस तरह के व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई होगी। विभाग के अनुसार आरोपी कर्मचारी पोस्टल सर्विस में तैनात है।युवती ने लगाए गंभीर आरोपयुवती ने वीडियो में बताया कि वह पासपोर्ट के काम से पीएसके गई थी। वहां कर्मचारी अजीब तरीके से बात करने लगा। पहले पूछा कि कहां रहती हैं, फिर खुद को भी आसपास का बताकर बात शुरू की। आरोप है कि उसने मूल आवास के बारे में पूछा, कभी मिलने को कहा और मोबाइल नंबर मांगा। कहा कि नंबर देंगी तो आवेदन आगे बढ़ाएगा। युवती का आरोप है कि उसने रात को सोने का समय पूछा और रात 10 बजे कॉल करने को कहा।युवती ने वीडियो में कहा कि यह अनुभव बहुत खराब रहा। साथ ही उसने कर्मचारी की जानकारी पोस्ट कर रात 10 बजे कॉल करने के लिए लोगों से कहा।