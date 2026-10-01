धक्का-मुक्की में बुजुर्ग की मौत: बेटे का सास और साले से हो रहा था विवाद, टक्कर लगाने से महिला की चली गई जान
रामपार्क में बृहस्पतिवार को पारिवारिक विवाद में धक्का-मुक्की के दौरान 70 वर्षीय सलमा बीवी की मौत हो गई। वह बीमार थीं, अस्पताल में मृत घोषित हुईं।
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गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के रामपार्क इलाके में बृहस्पतिवार को पारिवारिक विवाद के दौरान हुई धक्का-मुक्की में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजन महिला को अस्पताल ले जा चुके थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि मृतका की पहचान सलमा बीवी (70) पत्नी इकरामुद्दीन निवासी मदरसा के पास, सुधीर एनक्लेव, रामपार्क के रूप में हुई है। सलमा बीवी के बेटे आदिल का अपनी ससुराल वालों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। बृहस्पतिवार को आदिल की सास, साली और साला उसके घर पहुंचे थे।
बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया और धक्का-मुक्की होने लगी। इसी दौरान सलमा बीवी, जो काफी समय से बीमार चल रही थीं, अचेत होकर जमीन पर गिर गईं। परिजन उन्हें तत्काल 50 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय लोनी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।