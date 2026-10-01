धक्का-मुक्की में बुजुर्ग की मौत: बेटे का सास और साले से हो रहा था विवाद, टक्कर लगाने से महिला की चली गई जान

गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के रामपार्क इलाके में बृहस्पतिवार को पारिवारिक विवाद के दौरान हुई धक्का-मुक्की में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजन महिला को अस्पताल ले जा चुके थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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