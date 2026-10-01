गाजियाबाद: 10वीं की छात्रा का घर से अपहरण, डासना का रिहान बहला-फुसलाकर ले गया, पुलिस तलाश में जुटी

गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के गार्डन एन्क्लेव चौकी से कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। गार्डन एन्क्लेव चौकी में रहने वाले पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री 27 सितंबर की सुबह घर पर अकेली थी। उस समय उसका छोटा भाई अद्धम भी घर में मौजूद था। परिवार के बाकी सदस्य बाहर गए हुए थे। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, 27 सितंबर की सुबह लगभग 8 बजे यह घटना हुई।

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