फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Ghaziabad Doctor Death Vet Surgeon Found Dead in Car, Cannula and Syringe Found

कार में डॉक्टर की लाश: हाथ में लगा था कैनुला, एक सिरिंज; नोट में लिखा था- सॉरी श्रेयांस, मम्मी-पापा और प्राची

Thu, 01 Oct 2026 03:36 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 01 Oct 2026 03:36 PM IST
सार

गाजियाबाद पशु चिकित्सक मौत: यूपी के गाजियाबाद में 4 घंटे से लापता वेटनरी सर्जन का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कार में शव  मिला है। 29 सितंबर की सुबह घर में सुसाइड नोट छोड़कर माफी मांगी थी। सेवानिवृत्त पिता के पैर छूकर अलविदा कहा था। कार में ड्रिप से अधिक मात्रा में मेडिसिन लेने की आशंका जताई गई है।

विज्ञापन
Ghaziabad Doctor Death Vet Surgeon Found Dead in Car, Cannula and Syringe Found
ghaziabad doctor death - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के वीवीआईपी मंगलम सोसायटी में रहने वाले वेटनरी सर्जन डॉ. शिवम कार्तिकेय भारद्वाज का शव बुधवार की दोपहर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे किनारे खड़ी उनकी ब्रेजा कार में मिला। परिजनों ने 29 सितंबर को डॉ. शिवम की गुमशुदगी नंदग्राम थाने में दर्ज कराई थी। 24 घंटे की तलाश के बाद उनका शव कार के अंदर मिला।
विज्ञापन


शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। हाथ में कैनुला लगा था और एक सिरिंज मिली है। आशंका जताई जा रही है कि चिकित्सक ने पशुओं को दी जाने वाली दवा का अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

 

पुलिस के अनुसार मुरादनगर थाना क्षेत्र स्थित दुहाई के नजदीक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर एक ब्रेजा कार काफी देर से खड़ी होने की सूचना मिली। आसपास के लोगों ने बताया कि कार काफी समय से एक ही जगह खड़ी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार के अंदर देखा तो एक शव पड़ा था। 

 
विज्ञापन

छानबीन में शव की शिनाख्त डॉ. शिवम कार्तिकेय भारद्वाज के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव पोस्टमार्टम को भिजवाया। एसीपी मसूरी सुनील कुमार का कहना है कि शव के हाथ पर कैनुला लगाने के निशान और संसाधन मिले हैं। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगी। शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। परिजनों ने किसी पर हत्या या अपहरण की आशंका नहीं जताई है।
विज्ञापन

सॉरी श्रेयांस, सॉरी मम्मी-पापा और प्राची
डॉक्टर के पिता गोपाल स्वरूप ने बताया कि शिवम उनका इकलौता बेटा था। वह दिल्ली के लाजपत नगर-चार विनोबापुरी स्थित क्राउन वेट अस्पताल में बतौर वेटनरी सर्जन तैनात थे। 29 सितंबर की सुबह करीब साढ़े दस बजे रोजाना की तरह वह घर से निकलने से पहले अपने नौ माह के बेटे श्रेयांश के पास पहुंचे और उसे चुंबन किया। उसके बाद वह पिता के पास आए, पैर छुए, लिपटकर माथे पर चुंबन किया और अलविदा कहा।

पीड़ित पिता के मुताबिक उन्हें आभास भी नहीं था कि वह बेटे को आखिरी बार देख रहे हैं। बेटे के जाने के बाद दोपहर को उन्हें घर में एक टेबल पर उनका लिखा सुसाइड नोट मिला। इसमें शिवम ने लिखा था- सॉरी श्रेयांस, सॉरी मम्मी-पापा और प्राची, अलविदा। दो लाइनों के इस नोट को देखकर उन्होंने बेटे को कॉल की तो मोबाइल फोन बंद मिला। इसके बाद नंदग्राम थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।

 

पत्नी हैं वेटनरी असिस्टेंट प्रोफेसर
पिता ने बताया कि उनकी दो संतानों में बड़ी बेटी तेजस्ता उर्फ अदिति शादीशुदा है। वह खुद उत्तराखंड स्कूल ऑफ एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर पद से तीन वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं। मूल रूप से काशीपुर उत्तराखंड के रहने वाले गोपाल स्वरूप पत्नी सुनीता शर्मा के साथ बेटे और पुत्रवधू के साथ सोसायटी में रहते हैं। पुत्रवधू डॉ. प्राची हरियाणा के रोहतक स्थित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ वेटनरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं।

 

परिवार के मुताबिक शिवम के इस कदम की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट की जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed