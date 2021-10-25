Ghaziabad News: बुजुर्ग बदमाशों के निशाने पर, एक दिन में दो वारदात

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एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सेवानंद शर्मा के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वृद्धा के मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। विज्ञापन

एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सेवानंद शर्मा के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वृद्धा के मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

मोदीनगर। बैंक में लेनदेन करने वाले बुजुर्ग बदमाशों के निशाने पर हैं। बदमाशों ने एक ही दिन में दो अलग-अलग बैंकों में लेनदेन करने आए बुजुर्ग और वृद्धा को निशाना बनाया। एक मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना भारतीय स्टेट बैंक की शाखा की है। सुभाष नगर कॉलोनी निवासी तुषार शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह उनके 85 वर्षीय बाबा सेवानंद शर्मा चेक से रकम निकालने के लिए बैंक गए थे। उन्होंने खाते से 50 हजार रुपये निकालकर थैले में रख लिए। इसी दौरान बैंक के अंदर उनके पास बैठा एक व्यक्ति उनके पीछे लग गया। बैंक से बाहर निकलते ही आरोपी ने बुजुर्ग को नशीला पदार्थ सुंघा दिया। अचेत होने पर उनके थैले से 50 हजार रुपये निकालकर भाग गया। आरोपी बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दूसरी घटना सौंदा कट स्थित यूनियन बैंक की है। सौंदा रोड कॉलोनी निवासी वृद्धा सविता देवी गुरुवार को बैंक में लेनदेन के लिए आई थीं। बैंक के अंदर दो युवकों ने उन्हें बातों में उलझा लिया और झांसा देकर थैले से 22 हजार रुपये निकाल लिए। कैश काउंटर पर पहुंचने पर वृद्धा को घटना का पता चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। वृद्धा बिना तहरीर दिए घर चली गईं।