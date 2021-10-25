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Ghaziabad News: एनएच-9 पर बस की टक्कर से घायल चालक की मौत

Sat, 24 Oct 2026 01:50 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:50 AM IST
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Driver injured in bus collision on
मसूरी। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर एनएच-9 स्थित एक्सपोर्ट होटल के पास बृहस्पतिवार तड़के श्रद्धालुओं से भरे कैंटर में बस की टक्कर लगने से घायल कैंटर चालक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कैंटर चालक के बेटे ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ मसूरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि दिल्ली के आनंद पर्वत क्षेत्र के पंजाबी बस्ती बलजीत नगर में रहने वाले अरविंद कुमार के मुताबिक उनके पिता राजकुमार (60) कैंटर चालक थे। 22 अक्तूबर की सुबह वह दिल्ली से कैंटर में श्रद्धालुओं को लेकर ब्रजघाट दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने गए थे। लौटते समय तड़के चार बजे जब वह मसूरी क्षेत्र के फ्लाईओवर के नजदीक अहसान होटल के सामने पहुंचे तो कैंटर का अगला पहिया फट गया। इससे असंतुलित कैंटर पर काबू कर उनके पिता ने सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसी दौरान पीछे से आई रोडवेज बस ने कैंटर में टक्कर मार दी। कैंटर के नजदीक खड़े उनके पिता राजकुमार बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें संयुक्त जिला अस्पताल से राममनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में बैड खाली न होने के चलते जीवन अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित ने पिता का दाह संस्कार कराकर मसूरी थाने में रोडवेज बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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