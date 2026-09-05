दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से कैंटर दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत, दो लोग गंभीर

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह आवास विकास कट के पास एक कैंटर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर सवार दो लोग घायल हो गए, जबकि चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मारे गए चालक के परिजनों को दी गई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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लोनी के राम पार्क कॉलोनी पी-ब्लॉक में रहने वाले प्रवीण परिवार के साथ रहते थे। वह कैंटर चलाते थे। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस को शनिवार सुबह करीब 3:15 बजे जानकारी मिली कि बागपत से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग आवास विकास कट के पास सड़क हादसा हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देखा एक कैंटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।मौके पर कैंटर क्षतिग्रस्त हालत में मिला। कैंटर में चालक समेत तीन लोग सवार थे। आनन-फानन में पुलिस ने तीनों को ट्रक से बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में देवेंद्र शुक्ला निवासी प्रतापगढ़ और रिंकू शुक्ला निवासी राम पार्क कॉलोनी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए राजीव गांधी अस्पताल, दिल्ली रेफर किया गया है। वहीं, राम पार्क कॉलोनी पी-ब्लॉक में रहने वाले प्रवीण को 50 शैया अस्पताल डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। एसीपी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।