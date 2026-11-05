Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Drainage system in poor condition; waterlogging occurring outside pottery units

Ghaziabad News: जल निकासी की व्यवस्था बदहाल, पॉटरी इकाइयों के बाहर हो रहा जलभराव

Thu, 05 Nov 2026 10:49 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:49 PM IST
विज्ञापन
Drainage system in poor condition; waterlogging occurring outside pottery units
खुर्जा। खुर्जा जंक्शन मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से औद्योगिक क्षेत्र की नालियों की निकासी बाधित हो रही है। ऐसे में नाली का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर भर रहा है। इससे पॉटरी इकाइयों में आने-जाने वाले मजदूरों, कारोबारियों और उद्यमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन

पॉटरी उद्यमी शिव कुमार सिंघानिया ने बताया कि खुर्जा जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 70 से 80 इकाइयां हैं। ये इकाइयां टैना गांव मैना मौजपुर और ईजु मौजपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती हैं।
विज्ञापन

औद्योगिक क्षेत्र के अंदर तो पॉटरी इकाइयों के बाहर नालियां बनी हुई हैं। लेकिन इन नालियों की निकासी के लिए मुख्य मार्ग पर कोई नाला नहीं है। बारिश के मौसम में फैक्टरी से निकलने वाला गंदा पानी नालियों में ही भरा रहता है। यह पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल जाता है। उद्यमी चौधरी दलबीर सिंह ने बताया कि मानसून के मौसम में काम करना काफी मुश्किल रहता है। जलभराव के कारण ग्राहक वापस लौट जाते हैं, जिससे कारोबार भी प्रभावित होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मांग और सुनवाई
उद्यमी सतीश सचदेवा ने बताया कि उन्होंने कई बार इस समस्या को उठाया है। लोक निर्माण विभाग और उद्योग विभाग में भी मांग रखी गई थी। हालांकि, इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में उद्योग कुंज समिति के लोगों ने विधायक को ज्ञापन दिया है। उन्होंने मामले में शासन स्तर से कार्रवाई कराने की मांग की है।


विधायक का आश्वासन
विधायक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने उद्यमियों के प्रस्ताव को प्रदेश सचिव और अन्य अधिकारियों को भेजा है। विधायक ने जल्द से जल्द नाला निर्माण की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed