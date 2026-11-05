Ghaziabad News: जल निकासी की व्यवस्था बदहाल, पॉटरी इकाइयों के बाहर हो रहा जलभराव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पॉटरी उद्यमी शिव कुमार सिंघानिया ने बताया कि खुर्जा जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 70 से 80 इकाइयां हैं। ये इकाइयां टैना गांव मैना मौजपुर और ईजु मौजपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती हैं।औद्योगिक क्षेत्र के अंदर तो पॉटरी इकाइयों के बाहर नालियां बनी हुई हैं। लेकिन इन नालियों की निकासी के लिए मुख्य मार्ग पर कोई नाला नहीं है। बारिश के मौसम में फैक्टरी से निकलने वाला गंदा पानी नालियों में ही भरा रहता है। यह पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैल जाता है। उद्यमी चौधरी दलबीर सिंह ने बताया कि मानसून के मौसम में काम करना काफी मुश्किल रहता है। जलभराव के कारण ग्राहक वापस लौट जाते हैं, जिससे कारोबार भी प्रभावित होता है।मांग और सुनवाईउद्यमी सतीश सचदेवा ने बताया कि उन्होंने कई बार इस समस्या को उठाया है। लोक निर्माण विभाग और उद्योग विभाग में भी मांग रखी गई थी। हालांकि, इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में उद्योग कुंज समिति के लोगों ने विधायक को ज्ञापन दिया है। उन्होंने मामले में शासन स्तर से कार्रवाई कराने की मांग की है।विधायक का आश्वासनविधायक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने उद्यमियों के प्रस्ताव को प्रदेश सचिव और अन्य अधिकारियों को भेजा है। विधायक ने जल्द से जल्द नाला निर्माण की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।