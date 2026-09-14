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Ghaziabad News: दौलतपुरा आरओबी पर सपाट हो गए डिवाइडर

Mon, 14 Sep 2026 02:20 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:20 AM IST
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Dividers flattened at Daulatpura ROB.
गाजियाबाद। दौलतपुरा रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) पर जर्जर और सपाट हो चुके डिवाइडर हादसों को दावत दे रहे हैं। डिवाइडर पर गिरा खंभा भी अब तक नहीं हटाया गया है। रात के समय कई बार ओवरटेक करने के चक्कर में वाहन डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी ओर चले जाते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से डिवाइडर की मरम्मत नहीं कराई जा रही है।
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लोक निर्माण विभाग की ओर से करीब चार महीने पहले जर्जर डिवाइडर को ऊंचा कराने और उसकी मरम्मत के लिए एस्टिमेट भेजा गया था, लेकिन यह अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल सका है। डिवाइडर जर्जर और सपाट होने के कारण यहां कई बार हादसे हो चुके हैं। करीब पांच साल पहले तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से नीचे गिर गई थी।
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डिवाइडर की जर्जर हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़क के दोनों ओर डिवाइडर को तोड़ते हुए पेड़ खड़े हो गए हैं। जगह-जगह घास उग आई है। स्थानीय निवासी अनिल कुमार ने बताया कि आरओबी की मरम्मत कराना बेहद जरूरी है। वहीं, वीरेंद्र सिंह का कहना है कि रात में डिवाइडर पर लगी लाइटें भी ठीक से नहीं जलती हैं।
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इस मार्ग से रोजाना 50 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। इसके बावजूद आरओबी की बदहाल स्थिति की ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं है।

पैसा मिलते ही ऊंचे होंगे डिवाइडर
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राम राजा ने बताया कि डिवाइडर को ऊंचा कराने और मरम्मत के लिए करीब दो करोड़ रुपये का एस्टिमेट शासन को भेजा गया है। इसके लिए रिमाइंडर भी भेजा गया है, लेकिन अभी तक धनराशि नहीं मिली है। पिछले दिनों गड्ढों को भरने और डामर का काम कराया गया है। धनराशि मिलते ही डिवाइडर को ऊंचा कराने का काम कराया जाएगा।
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