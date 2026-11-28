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तापमान में अंतर बढ़ा रहा परेशानी







जहां एक तरफ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है, वहीं पूरे दिन तेज धूप निकलने के बाद अधिकतम तापमान करीब डेढ़ डिग्री बढ़कर 27.5 डिग्री पहुंच गया है। इससे दिन में हल्की गर्मी रही और लोगों को पंखे तक चलाने पड़े। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर लोगों को बीमार कर रहा है। इसका असर शहर की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने के रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी और यह 22-24 डिग्री तक पहुंच सकता है। विज्ञापन







गिरते तापमान का असर हवा पर भी







रात में तापमान कम होने का असर जिले की हवा पर भी दिखने लगा है। जिले में रात करीब नौ बजे एक्यूआई 260 तक पहुंच गया। पर्यावरणविद् आकाश वशिष्ठ ने बताया कि मौसम ठंडा होने पर हवा भारी और स्थिर हो जाती है। ऐसा होने से प्रदूषण के कण ऊपर नहीं जा पाते हैं और इसका असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे तापमान और कम होगा, इसका असर हवा पर भी पड़ेगा। विज्ञापन विज्ञापन

जहां एक तरफ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है, वहीं पूरे दिन तेज धूप निकलने के बाद अधिकतम तापमान करीब डेढ़ डिग्री बढ़कर 27.5 डिग्री पहुंच गया है। इससे दिन में हल्की गर्मी रही और लोगों को पंखे तक चलाने पड़े। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर लोगों को बीमार कर रहा है। इसका असर शहर की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने के रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी और यह 22-24 डिग्री तक पहुंच सकता है।रात में तापमान कम होने का असर जिले की हवा पर भी दिखने लगा है। जिले में रात करीब नौ बजे एक्यूआई 260 तक पहुंच गया। पर्यावरणविद् आकाश वशिष्ठ ने बताया कि मौसम ठंडा होने पर हवा भारी और स्थिर हो जाती है। ऐसा होने से प्रदूषण के कण ऊपर नहीं जा पाते हैं और इसका असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे तापमान और कम होगा, इसका असर हवा पर भी पड़ेगा।

गाजियाबाद। जिले में न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण सुबह तड़के और रात में ठिठुरन भी बढ़ गई है। शुक्रवार को जिले का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार को यह 12 डिग्री था। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। साथ ही, सुबह के वक्त कोहरा छाने की संभावना भी जताई जा रही है। इस दौरान लोगों को दिन में घर से निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं, डॉक्टर भी सर्दी बढ़ने पर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं।