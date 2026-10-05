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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Dispute over parking; shopkeeper accused of splitting a person's head open.Dispute over parking; shopkeeper accused of splitting a person's head open.

Ghaziabad News: पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, दुकानदार पर सिर फाड़ने का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 02:15 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:15 AM IST
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Dispute over parking; shopkeeper accused of splitting a person's head open.Dispute over parking; shopkeeper accused of splitting a person's head open.
कौशांबी। थानाक्षेत्र के वैशाली में पार्किंग को लेकर एक व्यक्ति का स्थानीय दुकानदार से विवाद हो गया। आरोप है कि दुकानदार ने धारदार हथियार से वार किया, जिससे उनका सिर फट गया और आठ टांके आए। वहीं, पीड़ित का कहना है कि वह जब इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने गया तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
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वैशाली सेक्टर-4 निवासी मनीष कुमार दिल्ली की कंपनी में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि फ्लैट के नीचे बेसमेंट में एक व्यक्ति की बिजली के सामान की दुकान है। दो अक्तूबर को मनीष पत्नी अनीता के साथ घर लौटे और बाहर कार खड़ी कर रहे थे तो इलेक्ट्रीशियन ने अपनी स्कूटी कार से सटाकर खड़ी कर दी। आरोप है कि दुकानदार गाली-गलौज करने लगा। आरोपी दुकान से धारदार हथियार लेकर आया और ताबड़तोड़ वार कर दिए। पहले कार का शीशा टूटा और फिर एक वार उनके सिर पर लगा। उनके सिर में घाव हो गया है। बीचबचाव करने के दौरान उनकी पत्नी से भी मारपीट करने का आरोप है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। दूसरा व्यक्ति भी घायल है। दोनों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।
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