Ghaziabad News: मोबाइल फोन नंबर की गलती से अटक रहीं जांच रिपोर्ट, अस्पतालों में फिर लग रही लाइन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला एमएमजी अस्पताल में प्रतिदिन करीब 2500 और संयुक्त अस्पताल में लगभग 1200 मरीज पंजीकरण कराते हैं। पर्चा बनाते समय आभा नंबर के साथ आधार नंबर से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है। इसी दौरान मोबाइल नंबर में गलती होने से ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने में परेशानी आ रही है। लैब प्रबंधन की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएमएस को लिखित रूप में समस्या से अवगत कराया गया है।ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं मिलने पर मरीजों को अस्पताल की खिड़की पर पहुंचकर रिपोर्ट लेनी पड़ रही है। इससे जांच कराने और डॉक्टर को दिखाने के बीच का समय बढ़ जाता है। खासकर उन मरीजों को परेशानी होती है, जिन्हें जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद ही चिकित्सक से परामर्श मिल पाता है।एमएमजी अस्पताल में इलाज कराने आए छपरौला निवासी मरीज राहुल ने बताया कि जांच कराने के बाद मोबाइल फोन पर रिपोर्ट आने का इंतजार किया लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद अस्पताल आकर रिपोर्ट लेनी पड़ी। वहीं, संयुक्त अस्पताल में जांच कराने आई मयूर विहार निवासी मरीज सुनीता ने बताया कि रिपोर्ट के लिए दोबारा काउंटर पर लाइन में लगना पड़ा, जिससे इलाज में देरी हुई।संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में शिकायत मिली है। पंजीकरण काउंटर पर कर्मचारियों को मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मरीजों को ऑनलाइन रिपोर्ट मिलने में परेशानी न हो। वहीं एमएमजी अस्पताल के सीएमएस डॉ.राकेश कुमार का कहना है कि कई मरीज ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर नहीं देते हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं जा पाती है।