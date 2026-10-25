फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   A motorcyclist died in a road accident near Guldhar Metro Station in Ghaziabad

गाजियाबाद: गुलदार मेट्रो स्टेशन पास दर्दनाक हादसा, बाइक सवार को डंपर ने कुचला, हुई मौत

Sun, 25 Oct 2026 08:38 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 25 Oct 2026 08:38 AM IST
विज्ञापन
A motorcyclist died in a road accident near Guldhar Metro Station in Ghaziabad
डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत - फोटो : अमर उजाला

गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र के गुलदार मेट्रो स्टेशन के नजदीक फ्लाई ओवर से पूर्व सर्विस रोड की ओर मुड़ते हुए बाइक सवार को डंपर ने टक्कर मार दी, जब तक डंफर नियंत्रित हो पाता, युवक टायर के नीचे आकर कुचल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंफर कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। घायल को संयुक्त अस्पताल में पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

विज्ञापन


एसीपी कवि नगर अभय राजेंद्र ढाका ने बताया कि मधुबन थाना क्षेत्र के गुलदार मेट्रो स्टेशन के नजदीक  शनिवार की देर रात करीब 11:00 बजे बाइक सवार सर्विस रोड की ओर मोड रहा था। इसी दौरान पीछे से आए डंपर ने युवक को कुचल दिया। ओवरलोडेड डंपर के टायर के नीचे आकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची गुलदार चौकी पुलिस में घायल को संयुक्त अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। 
विज्ञापन


मृतक के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है। मृतक की जेब से भी कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। शव मेडिकल परीक्षण को भेजा जा रहा है। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed