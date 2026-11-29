Ghaziabad News: घंटाघर फ्लाईओवर को चार लेन बनाने पर शुरू हुआ मंथन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:41 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:41 AM IST
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गाजियाबाद। जीटी रोड पर घंटाघर से भाटिया मोड़ के बीच एलिवेटेड रोड बनाने के लिए जीडीए ने कवायद तेज कर दी है। फोरलेन एलिवेटेड रोड बनाने से पहले दो लेन के ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर को चार लेन बनाने पर मंथन शुरू हो गया है।
जीडीए का कहना है कि ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है अब भौतिक सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे में पुल के आसपास की सघन आबादी और ट्रैफिक मूवमेंट का आकलन किया गया है। जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने बताया कि एलिवेटेड रोड को जीटी रोड पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने से भाटिया मोड़ आरओबी से पहले उतारा जाएगा। प्रस्तावित फोरलेन एलिवेटेड रोड की लंबाई करीब तीन किलोमीटर आ रही है। पहले घंटाघर से भाटिया मोड़ तक का निर्माण प्रस्तावित था, जो करीब दो किलोमीटर हो रहा था। लंबाई बढ़ने के साथ ही लागत में भी इजाफा होगा। निर्माण पर करीब 270 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। सर्वे के साथ ही डीपीआर भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर को नए सिरे से चार लेन बनाने पर विचार किया जा रहा है।
नए साल की पहली तिमाही में काम शुरू होने की संभावना
जीडीए वीसी ने बताया कि सर्वे पूरा होने और डीपीआर तैयार होने में करीब तीन महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद डीपीआर को बोर्ड बैठक से पास कराया जाएगा। इसके बाद टेंडर निकालकर काम शुरू कराया जाएगा। काम शुरू होने के बाद निर्माण पूरा होने में करीब दो साल का वक्त लगेगा।
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दिल्ली, बुलंदशहर और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी आसान
जीटी रोड पर एलिवेटेड रोड के बनने से सबसे ज्यादा फायदा शहर के लोगों को होगा। घंटाघर से लालकुआं तक जाम में बिना फंसे लोग वाहनों से फर्राटा भर सकेंगे। यह रोड एक ओर से दिल्ली तो दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ रही है।
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जीडीए का कहना है कि ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है अब भौतिक सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे में पुल के आसपास की सघन आबादी और ट्रैफिक मूवमेंट का आकलन किया गया है। जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने बताया कि एलिवेटेड रोड को जीटी रोड पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने से भाटिया मोड़ आरओबी से पहले उतारा जाएगा। प्रस्तावित फोरलेन एलिवेटेड रोड की लंबाई करीब तीन किलोमीटर आ रही है। पहले घंटाघर से भाटिया मोड़ तक का निर्माण प्रस्तावित था, जो करीब दो किलोमीटर हो रहा था। लंबाई बढ़ने के साथ ही लागत में भी इजाफा होगा। निर्माण पर करीब 270 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। सर्वे के साथ ही डीपीआर भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर को नए सिरे से चार लेन बनाने पर विचार किया जा रहा है।
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जीडीए वीसी ने बताया कि सर्वे पूरा होने और डीपीआर तैयार होने में करीब तीन महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद डीपीआर को बोर्ड बैठक से पास कराया जाएगा। इसके बाद टेंडर निकालकर काम शुरू कराया जाएगा। काम शुरू होने के बाद निर्माण पूरा होने में करीब दो साल का वक्त लगेगा।
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जीटी रोड पर एलिवेटेड रोड के बनने से सबसे ज्यादा फायदा शहर के लोगों को होगा। घंटाघर से लालकुआं तक जाम में बिना फंसे लोग वाहनों से फर्राटा भर सकेंगे। यह रोड एक ओर से दिल्ली तो दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ रही है।