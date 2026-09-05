Ghaziabad News: स्याना रोड के गहरे गड्ढे बने जानलेवा, अफसर अनजान
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:43 AM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। नगर की स्याना रोड पर बने गहरे गड्ढे बारिश के बाद राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए। गड्ढों में पानी भरने से सड़क की स्थिति और अधिक खतरनाक हो गई और वाहन चालकों को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लग सका। मार्ग पर रोजाना हजारों छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है, ऐसे में जलभराव के बीच गहरे गड्ढों से हादसे का खतरा बढ़ गया है।
गढ़ में स्याना रोड निवासी लविश का कहना है कि ई-रिक्शा, ऑटो और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क लंबे समय से बदहाल है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महावीर कॉलोनी निवासी ज्योति शर्मा का कहना है कि स्याना मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बारिश होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को सड़क की स्थिति दिखाई नहीं देती। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे अधिक परेशानी दुपहिया वाहन चालकों को होती है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क के गड्ढों को जल्द भरवाने और मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की है। एसडीएम श्रीराम यादव का कहना है कि इस सबंध में एनएचएआई मेरठ के पीडी को पत्राचार कर सड़क को गड्ढा मुक्त कराया जाएगा।
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गढ़ में स्याना रोड निवासी लविश का कहना है कि ई-रिक्शा, ऑटो और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क लंबे समय से बदहाल है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महावीर कॉलोनी निवासी ज्योति शर्मा का कहना है कि स्याना मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बारिश होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को सड़क की स्थिति दिखाई नहीं देती। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे अधिक परेशानी दुपहिया वाहन चालकों को होती है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क के गड्ढों को जल्द भरवाने और मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की है। एसडीएम श्रीराम यादव का कहना है कि इस सबंध में एनएचएआई मेरठ के पीडी को पत्राचार कर सड़क को गड्ढा मुक्त कराया जाएगा।
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