Ghaziabad News: भोजपुर थाने से भागा बदमाश चोरी के गहनों समेत गिरफ्तार

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मोदीनगर। भोजपुर थाने से बुधवार दोपहर फरार हुए चोरी के आरोपी आरिफ उर्फ बल्लू को स्वाॅट टीम और भोजपुर पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरिफ गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने बदमाश आरिफ के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के गहने बरामद किए हैं। आरिफ के दो साथियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। मूलरूप से जनपद मुजफ्फरनगर के थानाभवन निवासी आरिफ उर्फ बल्लू उर्फ कलुवा की ननिहाल हापुड़ जनपद के धौलाना स्थित गांव देहरा में है। आरिफ का परिवार लगभग 30 साल से देहरा में रह रहा है। भोजपुर पुलिस आरिफ को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाने लेकर आई और बुधवार दोपहर आरिफ थाने की मेस से फरार हो गया। आरिफ के फरार होने से पुलिस में हड़कंप मच गया था। उधर, डीसीपी ग्रामीण सुरेन्द्रनाथ तिवारी ने लापरवाही बरतने पर भोजपुर थाना प्रभारी गिरिराज किशोर सिंह को लाइन हाजिर कर तीन टीमें आरोपी की तलाश के लिए लगाई। बृहस्पतिवार को स्वॉट टीम और भोजनपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से आरिफ को पकड़ लिया और उसने बताया कि वह जेल जाने के डर से घबराकर थाने से भाग गया था। आरिफ ने बताया कि उसने गांव देहरा निवासी फुरकान और समीर के साथ मिलकर मार्च में गांव अमराला और अगस्त में कलछीना के शुक्कनगढ़ी में चोरी की वारदात की थीं। पुलिस ने आरिफ की निशानदेही पर चोरी किए गहने बरामद कर लिए। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि आरिफ बेहद शातिर बदमाश है उस पर विभिन्न थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरिफ की निशानदेही पर मंगलसूत्र, टीका, कंठी, नथ, अंगूठी, बाली, कुंडल और पायल आदि समेत अन्य गहने बरामद किए।

