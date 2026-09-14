गाजियाबाद: घर में घुसकर पति-पत्नी के साथ मारपीट और गाली-गलौज, दो भाइयों समेत तीन आरोपियों के खिलाफ केस

पीड़ित नाजिम के मुताबिक, अचानक हुए इस हमले में उन्हें और उनकी पत्नी गुलशन को काफी चोटें आई हैं। नाजिम ने पुलिस को बताया कि आरोपी इससे पहले भी कई बार उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। पीड़ित ने मसूरी पुलिस से मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित नाजिम की दी गई शिकायत के आधार पर आरोपीगण जाकिर व साबिर पुत्रगण जमशेद और नदीम पुत्र शरीफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच-पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।