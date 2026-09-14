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गाजियाबाद: घर में घुसकर पति-पत्नी के साथ मारपीट और गाली-गलौज, दो भाइयों समेत तीन आरोपियों के खिलाफ केस

Mon, 14 Sep 2026 04:28 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी (गाजियाबाद)
अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी (गाजियाबाद) Published by: Akash Dubey Updated Mon, 14 Sep 2026 04:28 PM IST
सार

नाहल गांव में 11 सितंबर को नाजिम और गुलशन के साथ घर में घुसकर मारपीट हुई। जाकिर, साबिर और नदीम पर आरोप है। मसूरी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

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Couple assaulted and verbally abused after intruders barged into their home in Ghaziabad
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में घर में घुसकर एक दंपती के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मसूरी पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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नाहल गांव निवासी नाजिम पुत्र जमशेद अली द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 11 सितंबर को वह अपनी पत्नी गुलशन और बच्चों के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान जाकिर व साबिर पुत्रगण जमशेद और नदीम पुत्र शरीफ बिना किसी बात के उनके घर में घुस आए। आरोप है कि आरोपियों ने आते ही नाजिम और उनकी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। 

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पीड़ित नाजिम के मुताबिक, अचानक हुए इस हमले में उन्हें और उनकी पत्नी गुलशन को काफी चोटें आई हैं। नाजिम ने पुलिस को बताया कि आरोपी इससे पहले भी कई बार उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। पीड़ित ने मसूरी पुलिस से मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित नाजिम की दी गई शिकायत के आधार पर आरोपीगण जाकिर व साबिर पुत्रगण जमशेद और नदीम पुत्र शरीफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच-पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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