Ghaziabad News: गाजियाबाद में बादल छाए, तापमान गिरा, 28 सितंबर तक बारिश की संभावना

विज्ञापन



मौसम वैज्ञानिक यूपी शाही ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदला है। इसका असर आने वाले दिनों में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे शहर का तापमान और कम हो सकता है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 30 तो न्यूनतम 23 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि, इसके बाद तापमान फिर बढ़ने की संभावना है। विज्ञापन

मौसम वैज्ञानिक यूपी शाही ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदला है। इसका असर आने वाले दिनों में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग ने 28 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे शहर का तापमान और कम हो सकता है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 30 तो न्यूनतम 23 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि, इसके बाद तापमान फिर बढ़ने की संभावना है।

गाजियाबाद। जिले में शुक्रवार को पूरे दिन बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात में चली ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार, शहर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में भी दो डिग्री से अधिक की गिरावट आई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री और न्यूनतम 23.9 डिग्री रहा।