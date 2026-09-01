Ghaziabad News: स्कूल निकला छठी का छात्र लापता, पुलिस तलाश में जुटी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:05 AM IST
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साहिबाबाद। जनकपुरी इलाके से 13 साल का छठी कक्षा का छात्र चिंटू कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए साहिबाबाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है।
चिंटू 26 अगस्त को सुबह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। शाम को घर लौटने पर चिंटू नहीं मिला। स्कूल से पता चला कि वह स्कूल पहुंचा ही नहीं था। लोगों ने उसे आखिरी बार जनकपुरी पानी की टंकी पार्क पर पतंग उड़ाते देखा था। जनकपुरी निवासी दिलीप कुमार का पुत्र चिंटू कुमार है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बच्चे की तलाश में एक टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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चिंटू 26 अगस्त को सुबह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। शाम को घर लौटने पर चिंटू नहीं मिला। स्कूल से पता चला कि वह स्कूल पहुंचा ही नहीं था। लोगों ने उसे आखिरी बार जनकपुरी पानी की टंकी पार्क पर पतंग उड़ाते देखा था। जनकपुरी निवासी दिलीप कुमार का पुत्र चिंटू कुमार है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बच्चे की तलाश में एक टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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