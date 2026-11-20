गाजियाबाद के मोदीनगर के धर्मपुरी कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर बृहस्पतिवार रात दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने फायरिंग का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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धर्मपुरी कॉलोनी निवासी आदी के अनुसार कुछ आरोपी किसी बात को लेकर उनसे रंजिश रखते है। बृहस्पतिवार रात वे अपने साथी अनुज, प्रिंस व अन्य के साथ खड़े थे। तभी आरोपी वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर उनसे गाली गलौंज करने लगे। आरोपियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी और पत्थराव किया। आदी ने फायरिंग का भी आरोप लगाया। फायरिंग से कॉलोनी में अफरा-तफरी मच गई। घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद होन का दावा किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि दोनों पक्षों में मारपीट की बात सामने आई है। प्रारंभिक जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।