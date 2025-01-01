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Ghaziabad News: चिराग त्यागी हत्याकांडः 25 हजार का इनामी सुधाकर गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 01:47 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:47 AM IST
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Chirag Tyagi murder case: Sudhakar, who carried a reward
विजयनगर पुलिस की गिरफ्त में 25 हजार का इनामी सुधाकर। संवाद
गाजियाबाद। पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त सुधाकर को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। विजयनगर पुलिस ने 23 अक्तूबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा। सुधाकर पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल छिपाने और मुख्य आरोपी यश खटीक की मदद करने का आरोप है।
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एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुधाकर पुत्र आनंद, उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। वह मुरादनगर, गाजियाबाद के न्यू डिफेंस कॉलोनी का निवासी है। विजयनगर पुलिस ने उसे कैप्टन गैस एजेंसी, कश्मीरी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। हत्यारोपी सुधाकर अपने भतीजे यश खटीक द्वारा की गई हत्या के बाद से फरार था। यश खटीक भी पैरा एथलीट है। उसने अपने दोस्त चिराग त्यागी की 30 मई 2026 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूछताछ में सुधाकर ने बताया कि यश को भ्रम था कि चिराग ने उसका नाम पैरा एथलीट प्रतियोगिता से हटवा दिया था। इसी वजह से यश के दोस्त गगन त्यागी ने उसे चिराग को मारने के लिए उकसाया था। यश ने हत्या के बाद सुधाकर को फोन पर जानकारी दी। सुधाकर यश से मिलने गया और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल ले ली। वह इस पिस्टल को लेकर सरदार के भेष में रूप बदलकर पंजाब और हरियाणा में छिपा रहा था। गिरफ्तारी के समय वह अपने घर जा रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 32 बोर की एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
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ये था मामला

30 मई 2026 को नेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी निवासी बसंतपुर सेंथली थाना मुरादनगर की साई उपवन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस चिराग त्यागी के दोस्त यश त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि हत्या में सहयोग करने वाला यश त्यागी का चाचा सुधाकर तभी से फरार था। यश खटीक को लगता था कि चिराग त्यागी ने पैरा एथलीट की प्रतियोगिता से उसका नाम हटवा दिया था। इसी रंजिश के चलते यश के दोस्त गगन त्यागी ने उसे चिराग की हत्या के लिए उकसाया। गगन ने यश से कहा था कि चिराग को मारने के बाद वह विदेश में पैरा एथलीट चैंपियनशिप में खेलने जा पाएगा।
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