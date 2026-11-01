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Ghaziabad News: चौधरी चरण सिंह विवि की ओडीएल-ओएल परीक्षा अब दो नवंबर को

Sun, 01 Nov 2026 02:19 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:19 AM IST
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Chaudhary Charan Singh University's ODL-OL examinations will now be held
गाजियाबाद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने ओडीएल और ओएल पाठ्यक्रमों के प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की स्थगित परीक्षाओं की नई तिथि घोषित कर दी है। अब ये परीक्षाएं दो नवंबर को आयोजित की जाएंगी। पहले परीक्षा 26 अक्तूबर को होनी थी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जयंती के सार्वजनिक अवकाश के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, परीक्षाएं पूर्व निर्धारित पालियों और परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित होंगी। विश्वविद्यालय ने एक अक्तूबर को पत्र जारी कर परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संबंधित महाविद्यालयों और विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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