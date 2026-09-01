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Ghaziabad News: फिल्टर बनाने की फैक्टरी में आग लगने से अफरा-तफरी मची

Tue, 01 Sep 2026 02:07 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:07 AM IST
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Chaos ensued after a fire broke out at a filter manufacturing factory.
लोनी। ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र स्थित डी 25 फिल्टर बनाने की फैक्टरी में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने पर फैक्टरी में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के बाद कर्मचारी फैक्टरी से सामान नीचे फेंकते हुए नजर आए। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने पानी डालकर आग पर काबू पाया।
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दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाले अरुण गुप्ता की ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में वाहनों के फिल्टर बनाने की फैक्टरी है। सोमवार को फैक्टरी में कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक फैक्टरी की तीसरी मंजिल से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगीं। फैक्टरी में आग लगने की सूचना पर अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों ने फैक्टरी मालिक को सूचना देकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन आग नहीं बुझ सकी। करीब 12:36 बजे दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी तीन फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। आग की भयावहता को देखकर दमकल कर्मियों ने अधिकारियों को मामले की सूचना दी और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि सूचना पर दो फायर टेंडर साहिबाबाद, दो फायर वाउजर वैशाली और एक फायर टेंडर खेकड़ा बागपत से बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आठ फायर टेंडर से पानी डालकर आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में वेल्डिंग के दौरान उठने वाली चिंगारी से आग लगना प्रतीत हो रहा है। लोनी, संवाददाता। ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में वाहनों के फिल्टर बनाने वाली फैक्टरी की तीसरी मंजिल पर बने टीन शेड में वेल्डिंग करते समय उठने वाली चिंगारी से आग लग गई। आग लगने से फैक्टरी में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने उपकरणों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग ने आठ फायर टेंडर की सहायता से पानी डालकर डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।
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