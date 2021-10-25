Ghaziabad News: चेन छीनने वाला आरोपी मुठभेड़ में गोली लगने से घायल, गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

पुलिस के मुताबिक, 16 नवंबर को लोनी थाना पुलिस की टीम चिरोड़ी चौकी बैरियर के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चेन छीनने की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश बाइक से बागपत की तरफ से आ रहे हैं। कुछ देर बाद पुलिस को एक बाइक पर दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार नेवला भट्टी गांव की तरफ नहर की पटरी पर भागने लगे।एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि पुलिस टीम ने पीछा किया तो उनकी बाइक फिसल गई। इसके बाद दोनों बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल की पहचान दीपक निवासी झिझाना, जिला शामली के रूप में हुई। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पूछताछ में दीपक ने बताया कि उसने अपने साथी हरिप्रकाश निवासी बिरालियान, थाना झिझाना, शामली के साथ मिलकर कुछ दिन पहले चिरोड़ी बाजार में एक महिला से चेन छीनी थी। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में एक अन्य मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, चेन छिनैती के मामले में पहले से एक मुकदमा दर्ज है। दीपक के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई में स्वाट टीम ग्रामीण जोन और लोनी थाना पुलिस की टीम शामिल रही।राहुल सिंह