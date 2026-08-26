Ghaziabad News: बहन की ससुराल निकाह में आई महिला से दुष्कर्म का प्रयास, केस दर्ज
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:36 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:36 AM IST
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मोदीनगर। भोजपुर के एक गांव में बहन की ससुराल आई महिला से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। विरोध करने पर आरोपी ने महिला की पिटाई कर दी और कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की है। जनपद गौतमबुद्धनगर के एक गांव निवासी 22 वर्षीय महिला की भोजपुर के एक गांव में बहन की ससुराल है। महिला लगभग डेढ़ माह पूर्व बहन की ससुराल में निकाह समारोह में आई थी। रिश्तेदार खाना खा रहे थे, महिला कमरे में अकेली थी। आरोप है कि इसी बीच गांव निवासी एक युवक वहां पहुंचा और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को थप्पड़ मारे।
आरोपी ने महिला को धमकाया कि अगर उसने किसी से घटना का जिक्र किया तो उसके बच्चों की हत्या कर देगा। इससे महिला दहशत में आ गई। महिला डेढ़ माह तक तनाव में रही। महिला को तनाव में देख परिजनों ने उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने आपबीती बताई। महिला के पति ने भोजपुर थाने में घटना की तहरीर दी। सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर भास्कर वर्मा का कहना है कि तहरीर के अनुसार गांव निवासी सवनूर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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आरोपी ने महिला को धमकाया कि अगर उसने किसी से घटना का जिक्र किया तो उसके बच्चों की हत्या कर देगा। इससे महिला दहशत में आ गई। महिला डेढ़ माह तक तनाव में रही। महिला को तनाव में देख परिजनों ने उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने आपबीती बताई। महिला के पति ने भोजपुर थाने में घटना की तहरीर दी। सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर भास्कर वर्मा का कहना है कि तहरीर के अनुसार गांव निवासी सवनूर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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