फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Case registered against youths for shooting brother-in-law at a property office.

Ghaziabad News: प्राॅपर्टी के कार्यालय युवकों पर जीजा को गोली मारने का आरोप, केस दर्ज

Wed, 02 Sep 2026 01:39 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Case registered against youths for shooting brother-in-law at a property office.
लोनी। रामपार्क कालोनी के सिद्ध बाबा मंदिर के पीछे इलाइचीपुर रोड पर कौशिक हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल के सामने बने प्रापर्टी डीलर के ऑफिस में मंगलवार को फायरिंग हुई। आपसी विवाद के बाद जीजा के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने का बाद दोनों भाई व उनके अन्य साथी आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, दिल्ली के भजनपुरा में तरुण की सभापुर दिल्ली में रहने वाले आकाश और विकास की बहन से शादी हुई थी। शादी के बाद से तरुण और उनकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। तरुण के पिता अरुण सिंह ने पुलिस को बताया कि 28 दिन से उनकी बहू मायके में रह रही थी। सोमवार को उनके बेटे तरुण के पास बहू के भाइयों का कॉल आया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मंगलवार को तरुण अपने साथियों के साथ आकाश व विकास से बातचीत करने उनके प्रापर्टी के कार्यालय पर गया। जहां कार्यालय का शटर बंद कर अंदर आकाश, विकास और तरुण बातचीत करते हैं, जबकि अन्य लोग बाहर मौजूद रहे, तभी किसी बात पर विवाद बढ़ जाता है और आरोपियों ने तरुण पर कई राउंड फायरिंग की। एक गोली तरुण के दाएं पैर में लगी और कई गोलियां दुकान में लगे शटर में लगी हैं। एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि पुलिस ने घायल को संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से निजी अस्पताल में भर्ती कराया। आकाश, विकास समेत परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस की चार टीमें फरार आरोपियों की तलाश में दिल्ली, नोएडा समेत अन्य स्थानों पर दबिश दे रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed