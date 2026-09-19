Ghaziabad News: युवक ने गोली मारने व हत्या की साजिश के आरोप में तीन पर केस दर्ज
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
लोनी। निशांत कॉलोनी गढ़ी जस्सी निवासी रामजीत गौतम ने शिवा और उसके साथियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में रामजीत ने आरोप लगाया है कि उसकी गली में रहने वाला शिवा अपने साथियों भानु, अनुराग आदि के साथ कई दिनों से उसकी हत्या की साजिश रच रहा है। चार सितंबर की शाम करीब सात बजे शिवा और उसके साथियों ने उसे पुस्ता चौकी के पीछे रोक लिया। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने गोली मारने और जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गए। आरोपियों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने आशंका जताई कि आरोपी कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तहरीर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन