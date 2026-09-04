Ghaziabad News: युवकों के साथ मारपीट करने वाले महिला समेत 56 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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लोनी। रास्ते में जाते समय हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर पिस्टल तानने वाले 56 लोगों के खिलाफ लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। घटना के 30 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू रक्षा दल की टीम और लोनी विधायक थाने पहुंचे थे।एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने सलमान, शहनवाज, शेरखान, संजीदा, कल्लू बेग, अकरम समेत 50 अज्ञात के खिलाफ लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया हैं। बता दें कि राम विहार कॉलोनी में रहने वाले सुमित सूद दो सितंबर को दोपहर करीब ढाई बजे साथी मोहित के साथ बाइक से राशिद अली गेट होते हुए इंद्रापुरी स्थित कार्यालय जा रहे थे। रास्ते में हाजी सलमान और उसके भाई शाहनवाज की कार खड़ी थी। मोबाइल पर फोन आने पर सुमित बाइक रोक कर बात करने लगे। कार में बैठे शहनवाज के हॉर्न बजाते हुए उसने पूछा कि क्या वह हिंदू रक्षा दल से है। उनके द्वारा हामी भरने पर दोनों में विवाद होने लगा। विवाद बढ़ने पर शाहनवाज ने फोन कर सलमान को मौके पर बुला लिया। सुमित का आरोप है कि सलमान और शाहनवाज ने गाली-गलौज कर जातिसूचक टिप्पणी की। विरोध करने पर साथियों के साथ मिलकर उनकी व बाइक सवार साथी मोहित के साथ मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान सोने की चेन और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे युवक गौरव के गले से चेन तोड़ ली। उन्होंने बताया कि सलमान की मां ने पिस्टल देकर उन्हें व साथी को जान से मारने की बात कहीं। सलमान के पिस्टल तानने पर गौरव ने छीन ली। बाद में सलमान व अन्य लोगों ने गौरव से पिस्टल छीन ली। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बचाया। हमले की सूचना पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और आरोपियों की गिरफ्तारी न हाेने पर नाराजगी जताते हुए धरने पर बैठ गए। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमित प्रजापति ने कहा कि जल्द आरोपी नहीं पकड़े गए तो राशिद अली गेट पर शुक्रवार को नमाज के समय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलने पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर देर शाम थाने पर पहुंचे। विधायक ने कहा कि चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वह आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे।