Ghaziabad News: पुलिस से मारपीट की शिकायत करने पर घर में घुसकर हमला, चार पर केस दर्ज

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गांव असदपुर नांगल निवासी सोनू कुमार ने बताया कि उन्हाेंने गांव निवासी भीम और संदीप के यहां मजदूरी की थी। रक्षाबंधन पर शुक्रवार को वह अपने मजदूरी के पैसे मांगने उनके पास गए। आरोप है कि पैसे मांगने से गुस्साए भीम और संदीप ने सोनू की पिटाई कर दी। सोनू ने डायल 112 पर जानकारी दी। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस खानापूर्ति कर लौट गई। पुलिस से शिकायत करने से गुस्साए आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर शनिवार को सोनू के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने सोनू के अलावा रक्षाबंधन पर आईं बहनों को भी पीटा। एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के अनुसार भीम, संदीप, बाबू और अमित निवासी गांव असदपुर नांगल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।