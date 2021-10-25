Ghaziabad News: पुलिस से मारपीट की शिकायत करने पर घर में घुसकर हमला, चार पर केस दर्ज
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:39 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:39 AM IST
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मोदीनगर। निवाड़ी के गांव असदपुर नांगल में दबंगों ने पुलिस से मारपीट की शिकायत करने पर मजदूर के घर में घुसकर परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने रक्षाबंधन पर आईं मजदूर की बहनों की भी पिटाई कर दी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की है।
गांव असदपुर नांगल निवासी सोनू कुमार ने बताया कि उन्हाेंने गांव निवासी भीम और संदीप के यहां मजदूरी की थी। रक्षाबंधन पर शुक्रवार को वह अपने मजदूरी के पैसे मांगने उनके पास गए। आरोप है कि पैसे मांगने से गुस्साए भीम और संदीप ने सोनू की पिटाई कर दी। सोनू ने डायल 112 पर जानकारी दी। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस खानापूर्ति कर लौट गई। पुलिस से शिकायत करने से गुस्साए आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर शनिवार को सोनू के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने सोनू के अलावा रक्षाबंधन पर आईं बहनों को भी पीटा। एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के अनुसार भीम, संदीप, बाबू और अमित निवासी गांव असदपुर नांगल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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गांव असदपुर नांगल निवासी सोनू कुमार ने बताया कि उन्हाेंने गांव निवासी भीम और संदीप के यहां मजदूरी की थी। रक्षाबंधन पर शुक्रवार को वह अपने मजदूरी के पैसे मांगने उनके पास गए। आरोप है कि पैसे मांगने से गुस्साए भीम और संदीप ने सोनू की पिटाई कर दी। सोनू ने डायल 112 पर जानकारी दी। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस खानापूर्ति कर लौट गई। पुलिस से शिकायत करने से गुस्साए आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर शनिवार को सोनू के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने सोनू के अलावा रक्षाबंधन पर आईं बहनों को भी पीटा। एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के अनुसार भीम, संदीप, बाबू और अमित निवासी गांव असदपुर नांगल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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