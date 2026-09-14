Ghaziabad News: सोसायटी के गेट पर कार ने महिला को रौंदा, हालत गंभीर

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सैन विहार निवासी ब्रह्मानंद ने बताया कि उनकी पत्नी पार्वती गौर ग्लोबल विलेज सोसायटी में हाउसकीपिंग का काम करती हैं। आठ सितंबर की सुबह करीब 9:15 बजे वह काम के लिए सोसायटी के मुख्य गेट से अंदर जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। विज्ञापन

हादसे में पार्वती के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं। इलाज में अब तक करीब तीन लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन

सैन विहार निवासी ब्रह्मानंद ने बताया कि उनकी पत्नी पार्वती गौर ग्लोबल विलेज सोसायटी में हाउसकीपिंग का काम करती हैं। आठ सितंबर की सुबह करीब 9:15 बजे वह काम के लिए सोसायटी के मुख्य गेट से अंदर जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।हादसे में पार्वती के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं। इलाज में अब तक करीब तीन लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की गौर ग्लोबल विलेज सोसायटी के गेट पर तेज रफ्तार कार ने हाउसकीपिंग कर्मी को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित के पति की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।