Ghaziabad News: अज्ञात वाहन की टक्कर से कैंटर चालक की मौत, दो घायल

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लोनी के रामपार्क कॉलोनी निवासी प्रवीन कैंटर चलाते थे। उनके साथी मूलरूप से प्रतापगढ़ थाना संग्रामगढ़ गांव सुकलन का पुरवा निडोरी निवासी हरकेश शुक्ला परिवार के साथ राम पार्क कॉलोनी में ही रहते हैं। उनके दो बेटे देवेंद्र शुक्ला और 27 वर्षीय उचित शुक्ला उर्फ रिंकू हैं। प्रवीन ने बताया कि उनके बेटों को ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र से दादरी तक सामान ले जाने का भाड़ा मिला। देवेंद्र और उचित भी उनके साथ कैंटर में माल उतारने चले गए। उन्होंने बताया कि घर लौटते समय रात करीब सवा तीन बजे वह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर आवास विकास कट के पास वाहन मोड़ रहे थे। इस दौरान आगे चल रहे मालवाहक वाहन ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे कैंटर ट्रक में जा भिड़ा और क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कैंटर में बैठे चालक व दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और ट्रक चालक मौके से भाग गया। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कैंटर में से तीनों घायलों को बाहर निकाला और संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंची। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उचित शुक्ला उर्फ रिंकू को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हादसे में घायल चालक प्रवीण व देवेंद्र को दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल रेफर कर दिया।एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि हादसे में कैंटर चालक प्रवीन की तीन पसली टूट गई है। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद चालक को छुट्टी दे दी। जिस पर परिजन चालक को अपने साथ घर ले आए। वहीं, कैंटर में बैठे देवेंद्र के दोनों पैर व एक हाथ की हड्डी टूट गई है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद फरार ट्रक चालक की तलाश के लिए घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है। परिजनों ने अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है।