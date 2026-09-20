घर बनाना हुआ और महंगा: सरिया-गर्डर के दाम 600 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़े, जानिए वजह, अन्य चीजों के दाम

बिल्डर विपुल गिरी ने बताया कि 8-9 महीने पहले भवन निर्माण की लागत 2200 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, जिसमें सरिया, डस्ट, बदरपुर और सीमेंट शामिल था। मध्य एशिया में युद्ध के बाद महंगाई बढ़ी और एक महीने पहले यह लागत 3200 रुपये प्रति वर्ग फुट पहुंच गई। मौजूदा समय में यही लागत 3400 से 3500 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई है। ठेकेदार मंजूर अहमद का कहना है कि 1000 वर्ग फुट का मकान जो 8 महीने पहले 15-17 लाख रुपये में बन जाता था, एक महीने पहले 20 लाख में बन रहा था और अब 25 से 30 लाख रुपये में बन रहा है।