फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Boundary wall at Koyal Enclave to be raised; parks and drains to be repaired

Ghaziabad News: कोयल एन्क्लेव की ऊंची होगी बाउंड्री वाॅल, पार्क और नालियां होंगी दुरुस्त

Mon, 02 Nov 2026 02:17 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Boundary wall at Koyal Enclave to be raised; parks and drains to be repaired
गाजियाबाद। कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना में सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल को ऊंचा करने के साथ-साथ नालियों और पार्क को व्यवस्थित किया जाएगा। इस कार्य पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 2.28 करोड़ रुपये खर्च करेगा। कार्य के लिए टेंडर जारी किया गया है। प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर आलोक रंजन ने बताया कि नवंबर के अंत तक कंपनी का चयन कर दिसंबर से इस योजना में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना की बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके साथ ही इसकी ऊंचाई भी कम है। इस पर कार्य किया जाएगा।
विज्ञापन


इसके साथ ही राजनगर एक्सटेंशन में भट्ठा नंबर-5 से सिकरोड 45 मीटर रोड के 900 मीटर हिस्से और श्रीराम हाइट्स के सामने भट्ठा नंबर-5 को जोड़ने वाली सड़क के 300 मीटर हिस्से पर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। इस कार्य पर प्राधिकरण 1.43 करोड़ रुपये खर्च करेगा। चीफ इंजीनियर ने बताया कि स्थल का निरीक्षण हो चुका है। करीब 1.2 किलोमीटर के मार्ग पर 120 वाट की लाइटें लगेंगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed